Сьогодні президент Франції провів із главою КНР спільний брифінг і згадав про Росію.

"Ми не перебуваємо у стані війни з Росією" - президент Франції Еммануель Макрон зробив "мирну" заяву після того, як дратував Кремль словами про можливість введення іноземних військ в Україну.

На спільному брифінгу з главою КНР Сі Цзіньпіном у Парижі Макрон сказав, що у Франції немає прагнень воювати з народом Росії. Також він додав:

"І у нас немає прагнення до зміни режиму в Москві".

Разом з цим Макрон уточнив, що необхідно забезпечити безпеку в Україні, адже без цього не може бути безпеки для Європи.

"Сьогодні вранці ми хотіли пояснити вплив цього конфлікту (війни України і Росії - УНІАН) на європейську безпеку і нашу рішучість підтримувати Україну так довго і так багато, як це необхідно. Без безпеки для України не може бути безпеки для Європи. Однак ми не перебуваємо в одному човні з Україною", - заявив Макрон.

Пєсков зробив нову заяву і згадав про слова Макрона

Сьогодні Росія оголосила, що незабаром розгорне нові навчання, які передбачають використання ядерної тактичної зброї. Про це повідомляло Міноборони, уточнюючи, що таке завдання поставив Путін.

Як прокоментував його прес-секретар Дмитро Пєсков, до цього Москву провокують безпрецедентні заяви західних лідерів. Зокрема, Пєсков згадав про Макрона і про його теоретичне "так" на присутність іноземних військ в Україні.

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