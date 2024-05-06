Прес-секретар Путіна уточнив, чому навчання з ракетними з'єднаннями, згідно з наказом Путіна, розгортають саме зараз.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив, чому Путін раптово доручив Міноборони РФ провести навчання з тактичною ядерною зброєю.

Як висловився Пєсков у коментарі російському журналісту-пропагандисту Павлу Зарубіну, до цього РФ "спровокували" заяви Заходу. Пєсков сказав:

"Це безпосередньо пов'язано з останніми загрозливими, провокаційними заявами зі сторони європейських представників, що нагнітають напругу на континенті".

Пєсков додав, що йдеться про заяви Еммануеля Макрона, Девіда Кемерона та інших високих європейських політиків. Росії не сподобалося, що вони допускають можливість введення контингенту іноземних військ в Україну, як уточнив "голос" Путіна.

"Це, звичайно ж, і президент Макрон, і міністр національних справ Великої Британії, приєдналися сенатори США до цих заяв... Про готовність направляти військові контингенти на територію України, щоб вони брали участь у бойових діях. Це досі небачені, безпрецедентні заяви! Вони вимагають дуже відповідальної, стрімкої та ефективної реакції з нашого боку, що і відбувається", - пояснив Пєсков.

Путін захотів ядерних навчань - реакція ГУР

Зазначимо, про вимогу Путіна до Міноборони РФ стало відомо 6 травня. Про це йшлося в повідомленні ворожого відомства. Зазначалося, що навчання відбудуться "найближчим часом".

У Головному управлінні розвідки МО України зреагували на плани РФ. Спікер відомства Андрій Юсов уточнив, що ядерний шантаж - стабільна практика для режиму Путіна. Юсов сказав, що наразі українська розвідка збирає інформацію про навчання, але поки що нічого епохального в цій новині немає.

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