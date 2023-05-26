Франція найрішучішим чином засуджує російські ракетні та безпілотні удари, які минулої ночі знову були націлені на Київ, а також на Харківську та Дніпропетровську області.
У заяві прес-служби МЗС Франції відзначили, що це тринадцята травнева атака на столицю. Також сказано, що ці удари знову навмисно були нанесені по цивільних об'єктах, в тому числі по госпіталю в Дніпрі, що є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права.
"Як неодноразово вказувала міністр Європи і закордонних справ Катрін Колонна, ці неприйнятні дії являють собою військові злочини і не можуть залишатися безкарними. Франція продовжить надавати підтримку українським судам і Міжнародному кримінальному суду в боротьбі з безкарністю таких злочинів", - вказується в заяві.
МЗС запевнило, що Франція продовжуватиме допомагати Україні протистояти цій незаконній агресії, як військовій, так і гуманітарній, стільки, скільки буде потрібно.
Удар РФ по Дніпру - деталі
До 30 зросла кількість постраждалих у Дніпрі людей внаслідок ворожого ракетного удару по лікарні та ветеринарній клініці, двоє людей загинули.
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що ракетного удару по Дніпру завдали абсолютно хворі істоти.