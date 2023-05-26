Париж підтримуватиме українські та міжнародні суди для притягнення до відповідальності причетних до цих злочинів.

Франція найрішучішим чином засуджує російські ракетні та безпілотні удари, які минулої ночі знову були націлені на Київ, а також на Харківську та Дніпропетровську області.

У заяві прес-служби МЗС Франції відзначили, що це тринадцята травнева атака на столицю. Також сказано, що ці удари знову навмисно були нанесені по цивільних об'єктах, в тому числі по госпіталю в Дніпрі, що є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Як неодноразово вказувала міністр Європи і закордонних справ Катрін Колонна, ці неприйнятні дії являють собою військові злочини і не можуть залишатися безкарними. Франція продовжить надавати підтримку українським судам і Міжнародному кримінальному суду в боротьбі з безкарністю таких злочинів", - вказується в заяві.

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МЗС запевнило, що Франція продовжуватиме допомагати Україні протистояти цій незаконній агресії, як військовій, так і гуманітарній, стільки, скільки буде потрібно.

Удар РФ по Дніпру - деталі

До 30 зросла кількість постраждалих у Дніпрі людей внаслідок ворожого ракетного удару по лікарні та ветеринарній клініці, двоє людей загинули.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що ракетного удару по Дніпру завдали абсолютно хворі істоти.