Франція назвала військовим злочином удар по Дніпру / фото ua.depositphotos.com

Франція найрішучішим чином засуджує російські ракетні та безпілотні удари, які минулої ночі знову були націлені на Київ, а також на Харківську та Дніпропетровську області.

У заяві прес-служби МЗС Франції відзначили, що це тринадцята травнева атака на столицю. Також сказано, що ці удари знову навмисно були нанесені по цивільних об'єктах, в тому числі по госпіталю в Дніпрі, що є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Як неодноразово вказувала міністр Європи і закордонних справ Катрін Колонна, ці неприйнятні дії являють собою військові злочини і не можуть залишатися безкарними. Франція продовжить надавати підтримку українським судам і Міжнародному кримінальному суду в боротьбі з безкарністю таких злочинів", - вказується в заяві.

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МЗС запевнило, що Франція продовжуватиме допомагати Україні протистояти цій незаконній агресії, як військовій, так і гуманітарній, стільки, скільки буде потрібно.

Удар РФ по Дніпру - деталі

До 30 зросла кількість постраждалих у Дніпрі людей внаслідок ворожого ракетного удару по лікарні та ветеринарній клініці, двоє людей загинули.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що ракетного удару по Дніпру завдали абсолютно хворі істоти.