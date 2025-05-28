Канцлер Німеччини акцентував, що зараз саме Росія ухиляється від закінчення війни.

Німеччина продовжить і розширить військову підтримку України. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції за результатом проведеної зустрічі в Берліні.

"Сьогодні ми говорили про військову підтримку з боку Німеччини для України… Я не буду вдаватися в деталі, але можу сказати, наша військова підтримка буде продовжена і буде розширена, для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому могла захистити себе від російської агресії", - сказав Мерц.

За словами німецького канцлера, Берлін зокрема візьме на себе суттєву частину витрат на супутниковий зв'язок "Старлінк" в Україні. Також очікується, що сьогодні буде підписана заява про наміри щодо придбання далекобійних систем українського виробництва.

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"Якщо не буде обмежень для далекобійної зброї, Україна зможе в повному обсязі себе захищати, а також вражати військові цілі поза українською територією. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка має дуже великий потенціал", - сказав Мерц.

Він наголосив, що ніхто не прагне миру більше, ніж Україна. Київ вже кілька тижнів готовий до негайного і безумовного припинення вогню і готовий до технічних перемовин з Росією. В цьому питанні Європа підтримуватиме дипломатичні зусилля України.

"Неважливо, де вони відбуються, чи то в Ватикані, в Женеві, чи, можливо, в якомусь іншому місці. Ми, європейці, готові підтримувати ці розмови. І я знаю, що панує одностайність з нашими партнерами в Парижі, Лондоні, Варшаві, Римі, Гельсінкі і Брюсселі і в багатьох інших країнах і містах Європи. Ми розраховуємо на підтримку з боку США. Їхня заангажованість є незамінною для успішності переговорів", - сказав канцлер Німеччини.

Мерц висловив подяку американському президенту Дональду Трампу за його особистий вклад протягом останніх тижнів.

Він зазначив, що Москва зараз лише хоче виграти час.

"На меморандум стосовно перемовин, який анонсував президент Путін тиждень тому, ми все ще чекаємо сьогодні. І масивні повітряні атаки на Київ на вихідних говорять не мовою миру, а мовою війни, агресивної війни. Це ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні, в Європі і в США", - наголосив Мерц.

Тому, за його словами, Німеччина буде посилювати тиск на Росію, щоб послабити воєнну машину Москви, щоб прокласти шлях для перемовин.

"В зв'язку з цим ми зробимо все для того, щоб "Північний Потік 2" не запрацював", - запевнив політик.

Мерц також наголосив, що війна змінила відносини між Україною та Німеччиною.

"Ми стали ближчими на рівні наших суспільств, але також на рівні наших урядів. Майже всі міністри федерального уряду сьогодні тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами. І цю співпрацю ми будемо розширювати. Тому наприкінці цього року ми вперше за багато років знову проведемо українсько-німецькі міжурядові консультації", - повідомив він.

За словами канцлера ФРН загарбницька війна Росії не має права затіняти все, тому разом з президентом Зеленським "спільно думаємо про майбутнє" попри війну. Тому передбачена зустріч з німецьким бізнесом щодо планів на майбутнє.

"Потенціал тісної співпраці між Німеччиною та Україною є. І теми лежать на долоні. Енергетика, інфраструктура, будівництво, сільське господарство, машинобудування, медична техніка, а також інші галузі. Ми хочемо розкрити цей потенціал спільно на засадах партнерства", - зауважив Мерц.

Окремо він наголосив, що є бажання досягти тривалого миру для України та мати безпеку для всієї Європи. За словами Мерца, це все спільна робота, яка має проводитись "у тісному партнерстві з нашими друзями в Європі і в США".

Візит Зеленського до Німеччини

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялось, що візит президента України Володимира Зеленського до Берліна у середу, 28 травня, буде зосереджений на підтримці Німеччиною України та зусиллях щодо досягнення припинення вогню.

The New York Times звернуло увагу, що сьогоднішня зустріч Зеленського з німецьким канцлером буде третьою за останні кілька тижнів і вона "підкреслює зосередженість Мерца на війні в Україні, оскільки він прагне відновити лідерство Німеччини серед європейських союзників на тлі послаблення зобов'язань США перед НАТО".

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