На думку експертів, Шольц невербально продемонстрував власну невпевненість.

Психологи пояснили, чому канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно насміхався з прохань України надати далекобійні ракети Taurus.

Як пише Bild, дивні жарти Шольца про Україну та дружню довіру викликали хвилю критики серед інших політиків. Видання запитало німецьких політиків та психологів, що це може означати.

"Абсолютно ганебно, що канцлер хихикає і сміється за рахунок України... Канцлер-реготун ображає людей, які боролися в Україні за життя та за нашу свободу", - сказав Карст Ліннеманн, генсек опозиційної партії ХДС. Відео дня

Водночас Торстен Хавенер, письменник і психолог, впевнений, що жарт Шольца свідчить про його невпевненість та перебування у стані стресу.

"Шольц сміється не тому, що висміює інших, а тому, що перебуває у стані стресу та невпевненості у собі. Сміх - це захисна маска, що дозволяє зменшити або зняти напругу в такій ситуації", - сказав Хавенер.

Крістіан Гальвес, бізнес-тренер та експерт з мови тіла, зазначила, що Шольца вважають "обережним, точним, врівноваженим, задумливим, формалістом та аналітиком, але такі особи покладаються на дистанцію, а не на близькість". А зустрічі з громадянами припускають близьке спілкування та екстравертну поведінку, що викликає невпевненість та стрес.

"Спонтанне неконтрольоване зняття напруги відбувається завдяки сміху, що вивільняє. Багатьом людям це знайоме зі свого повсякденного життя: так раптом сміються на похороні або в інших ситуаціях невпевненості", - сказав Крістіан.

Жарт Шольца про Україну

Як повідомляв УНІАН, у неділю канцлер Олаф Шольц зустрівся із жителями міста Люнебург. Ті запитали Шольца, чому Берлін не постачає Києву німецькі далекобійні ракети Taurus. Він відповів з іронією.

"Є зброя, яку можна постачати, лише якщо зберігається контроль за всім, що з нею роблять. І тут не можна вести дебати, наче між друзями: "Ти що, мені не довіряєш?" Звісно, я довіряю моєму другу. Але я б не став давати кожному всю зброю", - сказав Шольц і розсміявся.

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