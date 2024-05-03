Канцлер натякнув, що не довіряє Україні настільки, щоб надати ці необхідні ракети.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц грубо висміяв прохання України про ракети Taurus.

Як пише Bild, у неділю канцлер зустрівся із жителями міста Люнебург. Ті запитали Шольца, чому Берлін не постачає Києву німецькі далекобійні ракети Taurus. Він відповів з іронією.

"Є зброя, яку можна постачати, лише якщо зберігається контроль за всім, що з нею роблять. І тут не можна вести дебати, наче між друзями: "Ти що, мені не довіряєш?" Звісно, я довіряю моєму другу. Але я б не став давати кожному всю зброю", - сказав Шольц і розсміявся.

Оглядач Bild Юліан Льовєнич назвав відповідь Шольца "несмачним жартом за рахунок українців".

"Шольца веселить власний жарт - у той час як українці щодня стикаються зі смертю від російських ракет і дуже сподіваються на Taurus, щоб перерізати Путіну шляхи постачання. Ефект від цього виступу: канцлер знову влаштовує "рознос" українцям. Хоча бачить у них друзів. Але, очевидно, не довіряє їм настільки, щоб поставити потрібну їм зброю", - сказав Льовєнич.

Надання Taurus Україні - останні новини

Днями канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що не дасть Україні "Тауруси". За його словами, Німеччина дає Києву багато іншої зброї.

Як сказав Шольц, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина виділила Києву допомоги на понад 28 мільярдів євро. За словами канцлера, "ми поставляли танки, системи протиповітряної оборони, але що стосується того виду озброєння, про яке ви сказали, - моє рішення не зміниться".

Раніше УНІАН повідомляв, що Бундестаг відхилив резолюцію із закликом до уряду ФРН передати Україні крилаті ракети Taurus.

Шольц пояснював відмову тим, що використання ракет обов’язково потребуватиме прямого залучення німецьких військовослужбовців, що неприйнятно для Німеччини.

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