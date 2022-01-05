Учасників акції відвезли в невідомому напрямку.

Під час протестів в Алмати поліція затримала понад сто осіб під час розгону мітингової ходи.

Поліція затримувала учасників мітингу і садила їх в автозаки. Про це повідомляє Радіо Азаттик.

Учасників акції відвезли в невідомому напрямку.

Читайте такожПрезидент Казахстану планує оголосити про відставку уряду-ЗМІЗа словами однієї з активісток, поліція блокувала шлях учасникам ходи, але затримала тільки чоловіків. Саму мітингуючу поліцейські, за її словами, повалили на землю і вдарили по обличчю.

Затриманих, за повідомленнями, доставили у відділення поліції в Ауезовському і Бостандикском районах.

Також понад сто осіб були затримані в декількох інших містах Казахстану під час акцій протесту. У МВС число затриманих у зв'язку з акціями не повідомляють.

Нагадаємо, раніше через протести, що розгорілися в країні, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів режим надзвичайного стану (НП) в Алмати і в Мангістауській області з 5 по 19 січня.

Масові акції протесту почалися в країні з 2 січня після стрибка цін на скраплений газ.

В Алмати 4 січня пізно ввечері сталися сутички протестувальників і поліції. Проти демонстрантів застосували сльозогінний газ, по натовпу також стріляли гумовими кулями. Центр міста затягнуло димом від світлошумових гранат. Протестувальники своєю чергою почали палити поліцейські авто.

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