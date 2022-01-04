Поліцейські намагаються розігнати протестувальників з вулиць.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як казахстанські поліцейські відкрили вогонь у бік протестувальників гумовими кулями.

Відповідні ролики опублікував Telegram-канал Mash.

На оприлюднених кадрах чутно постріли, та вигуки "Вогонь!", вибухи, видно спалахи гранат. Вулиці затягнені димом.

Крім того, на вулиці Алмати вивели військову техніку. На опублікованих кадрах видно, як авто розвертаються та їдуть з центра міста, за ними біжить натовп протестувальників.

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Нагадаємо, сьогодні у Казахстані проходять масові протести через підвищення цін на газ. Люди вийшли на мітинги в багатьох містах, вимагаючи відставки уряду. Протести проходять у Жанаозені, Курику, Акшукурі та інших населених пунктах. Найбільший - в Актау, куди вахтовики прийшли пішки з родовища Каламкас.

Люди перекривають дороги, силовики намагаються зупинити протестувальників, виникають бійки.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів режим надзвичайного стану (НС) в Алмати і в Мангістауській області з 5 по 19 січня.

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