До цього силовики намагалися розігнати мітингувальників сльозогінним газом.

В одному з найбільших міст Казахстану Алмати протестувальники почали палити поліцейські машини. До цього силовики намагалися розігнати мітингувальників сльозогінним газом.

Сутички продовжуються неподалік площі Республіки, що у центрі міста. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Поліція відтіснила протестувальників на найближчі вулиці.

Читайте такожУ Киргизстані посилили охорону кордону через протести в КазахстаніСвоєю чергою, мітингувальники почали підпалювати поліцейські авто. Зокрема на одному з відео демонструють, як протестувальники також розхитують авто поліції.

Нагадаємо, сьогодні у Казахстані проходять масові протести через підвищення цін на газ. Люди вийшли на мітинги в багатьох містах, вимагаючи відставки уряду. Протести проходять у Жанаозені, Курику, Акшукурі та інших населених пунктах. Найбільший - в Актау, куди вахтовики прийшли пішки з родовища Каламкас.

Люди перекривають дороги, силовики намагаються зупинити протестувальників, виникають бійки.

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