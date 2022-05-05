Хибна інформація призвела до загибелі не однієї тисячі рашистів і до повного провалу поставлених російським диктатором завдань.

Штаби російських окупантів надсилають вищому керівництву, зокрема й диктатору Володимиру Путіну інформацію про перебіг війни в Україні, яка не відповідає реальності.

Про це повідомляє "24 канал" із посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Фейкові звіти про "успіхи" окупантів в Україні призвели до загибелі не однієї тисячі загарбників та до провалу поставлених Путіним завдань.

Як зазначає видання, через перекручування реальності керівники армії РФ не розуміють, які сили та засоби є в наявності на передовій, а які існують тільки на папері. Саме тому російські генерали женуть у бій розбиті підрозділи. Деякі такі факти стали відомі вищому керівництву РФ. Низку генералів покарали.

"Під час однієї з перевірок на найвищому рівні чиновники з міністерства оборони Росії з подивом для себе з'ясували, що у квітні два генерали відправили у напрямку Миколаєва та Кривого Рогу підрозділи, що складалися з неповної роти бійців. Таке рішення з урахуванням чисельності захисників України за цими напрямками визнали неадекватним, а генералів зняли з посад та навіть недовго тримали у СІЗО", – пише видання.

Ба більше, окупанти брехали Путіну про захоплення населених пунктів, до яких вони ще не дійшли. На основі фейкових доповідей в Кремлі віддають безглузді накази та звітують про "виконання" поставлених завдань.

"Штабні офіцери, які пишуть відповідні звіти і приблизно володіють реальними даними, між собою говорять про те, що серед тих населених пунктів, які Росія нібито "захопила", є міста, до яких армії не вдалося підійти навіть на гарматний постріл", – розповіло джерело видання.

Як повідомляв УНІАН, волонтер повідомив, що у Кремлі розглядають російських генералів як "гарматне м'ясо", вони часто потрапляють в зону бойових дій для підвищення бойового духу окупантів.

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