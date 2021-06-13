Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про непрямі вказівки на те, що Росія була причетна до примусової посадки літака Ryanair в Мінську.
Про це він розповів в інтерв'ю британській радіостанції Times Radio у неділю, 13 червня, передає НВ.
За словами Столтенберга, детальні дані розвідки про дану подію він розголошувати не може, а посадка літака була не тільки порушенням правил повітряного простору, але й "атакою на демократичну опозицію Білорусі".
"Ми знаємо, що Білорусь і Росія дуже тісно співпрацюють майже в усіх галузях, зокрема й в обороні повітряного простор. По-друге, Росія одна з небагатьох країн, що не визнала абсолютно неприйнятним факт посадки літака", - сказав Столтенберг, відповідаючи на питання, чи може Росія бути причетною до інциденту.
Також генсек НАТО зазначив, що відносини між Північноатлантичним альянсом і РФ зараз знаходяться "в найнижчій точці з моменту закінчення холодної війни".
"Ми бачимо модель поведінки Росії. Окрім того, ми бачимо бажання використовувати збройні сили проти сусідів - України та Грузії. А також ми бачимо кібератаки, спроби втрутитися в наші політичні демократичні процеси, підірвати віру в наші інституції та спроби розділити нас", - підкреслив Столтенберг.
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Примусова посадка літака Ryanair у Мінську й затримання Романа Протасевича
- 23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса. Причиною екстреної посадки став нібито сигнал про мінування. Літак примусили сісти Мінську по команді білоруських диспетчерів попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Лайнер перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
- Однак у підсумку влада країни затримали засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який летів на цьому літаку і розшукувався в Білорусі. Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади.
- Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
- Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. 28 травня Кабінет Міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України з 00:00 29 травня.
- Пізніше Протасевич у так званому "інтерв'ю" для провладного білоруського каналу, яке вийшло 3 червня, "зізнався" в приписуваних йому злочинах і "повазі" до Лукашенка. Крім того, він розповів про фінансування білоруських опозиціонерів, а також своє перебування на Донбасі.
- Після інтерв'ю батько журналіста Дмитро Протасевич заявив, що білоруські силовики застосували тортури до його сина, а його перше "інтерв'ю" він назвав пропагандистським фільмом та знущанням.
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