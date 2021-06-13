Відносини між НАТО і РФ зараз знаходяться "в найнижчій точці з моменту закінчення холодної війни".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про непрямі вказівки на те, що Росія була причетна до примусової посадки літака Ryanair в Мінську.

Про це він розповів в інтерв'ю британській радіостанції Times Radio у неділю, 13 червня, передає НВ.

За словами Столтенберга, детальні дані розвідки про дану подію він розголошувати не може, а посадка літака була не тільки порушенням правил повітряного простору, але й "атакою на демократичну опозицію Білорусі".

"Ми знаємо, що Білорусь і Росія дуже тісно співпрацюють майже в усіх галузях, зокрема й в обороні повітряного простор. По-друге, Росія одна з небагатьох країн, що не визнала абсолютно неприйнятним факт посадки літака", - сказав Столтенберг, відповідаючи на питання, чи може Росія бути причетною до інциденту.

Також генсек НАТО зазначив, що відносини між Північноатлантичним альянсом і РФ зараз знаходяться "в найнижчій точці з моменту закінчення холодної війни".

"Ми бачимо модель поведінки Росії. Окрім того, ми бачимо бажання використовувати збройні сили проти сусідів - України та Грузії. А також ми бачимо кібератаки, спроби втрутитися в наші політичні демократичні процеси, підірвати віру в наші інституції та спроби розділити нас", - підкреслив Столтенберг.

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Автор: Олександр Топчій