Кабінет міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України з 00:00 29 травня.
Цю інформацію УНІАН підтвердили в прес-службі Міністерства інфраструктури.
Таким чином, білоруські літаки не зможуть використовувати територію України як транзитну, а також сідати в аеропортах нашої країни.
Кабмін дав відповідне протокольне доручення Міністерству інфраструктури і "Украероруху", передає РБК-Україна з посиланням на власні джерела в уряді.
"Доручили встановити з 00:00 29 травня заборону на використання повітряного простору Укріани повітряними суднами, які зареєстровані в реєстрах Республіки Білорусь", - зазначив співрозмовник.
Читайте такожЛітаки з Білорусі не пускають вже до восьми країнКабінет міністрів також доручив Мініфраструктури, МЗС і "Украероруху" повідомити про своє рішення білоруській стороні.
Закриття авіасполучення з Білоруссю
26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича.
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