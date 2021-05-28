Тепер вони не зможуть використовувати територію нашої країни як транзитну.

Кабінет міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України з 00:00 29 травня.

Цю інформацію УНІАН підтвердили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

Таким чином, білоруські літаки не зможуть використовувати територію України як транзитну, а також сідати в аеропортах нашої країни.

Кабмін дав відповідне протокольне доручення Міністерству інфраструктури і "Украероруху", передає РБК-Україна з посиланням на власні джерела в уряді.

"Доручили встановити з 00:00 29 травня заборону на використання повітряного простору Укріани повітряними суднами, які зареєстровані в реєстрах Республіки Білорусь", - зазначив співрозмовник.

Читайте такожЛітаки з Білорусі не пускають вже до восьми країнКабінет міністрів також доручив Мініфраструктури, МЗС і "Украероруху" повідомити про своє рішення білоруській стороні.

Закриття авіасполучення з Білоруссю

26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича.

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Автори: Ірина Погоріла, Дмитро Шварц