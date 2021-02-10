Президент США Джо Байден пообіцяв залучати армію США у світових конфліктах тільки в крайніх випадках.
Про це він сказав в середу, 10 лютого, на брифінгу в Пентагоні. Він транслювався в Twitter.
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За словами Байдена, США повинні застосовувати військову силу на світовій арені лише в крайніх випадках. Він додав, що головне - щоб Америка залишалася в безпеці.
"Головна і невід'ємна місія Пентагону полягає в тому, щоб стримувати агресію з боку наших ворогів і, якщо буде потрібно, вести бойові дії і перемагати у війнах, щоб Америка залишалася в безпеці. Що ж, я вважаю, що сила повинна бути крайнім заходом, а не першим", - заявив він.
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