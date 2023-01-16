Також важливо отримати боєприпаси для цих установок.

Депутат німецького Бундестагу Родеріх Кізеветтер закликає викупити у Катару САУ Gepard і передати їх Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung. Німеччина повинна зробити все, що може сприяти перемозі України, заявив полковник у відставці Кізеветтер.

"Катарські танки Gepard в даний час там не потрібні і знаходяться в робочому стані, тому я думаю, що було б непогано викупити їх назад. Вони відмінно зарекомендували себе в дії і спочатку дуже ефективно використовувалися для атаки наземних цілей", - сказав він.

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Також депутат розкритикував те, що Німеччина не поставила в Україну достатньої кількості боєприпасів для танків.

"Тим більше важливо, що Німеччина просить не тільки про більшу кількість Gepard, а, перш за все, про боєприпаси", - додав Кізеветтер.

Gepard на озброєнні ЗСУ

У листопаді Німеччина заявила, що з 24 лютого передала Україні 30 самохідних артилерійських установок Gepard.

У посольстві Німеччини в Україні заявили, що ці установки добре показали себе в боротьбі проти іранських дронів-камікадзе "Шахед-136".

Нещодавно повітряні сили ЗСУ показали САУ Gepard в роботі. Військовослужбовці опублікували відео "приземлення" російської ракети.

На початку січня SPIEGEL писав, що зараз Німеччина веде переговори про передачі Україні додаткових Gepard.

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