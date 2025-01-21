У готелі на курорті Карталкая в момент пожежі перебувало 234 гості.

На гірськолижному курорті Карталкая, що в Туреччині, в одному з готелів сталася серйозна пожежа, яка призвела до загибелі 10 осіб. Ще щонайменше 32 людини дістали поранення.

"Вогонь спалахнув близько 3:30 ранку (00:30 за Гринвічем) на четвертому поверсі 11-поверхового готелю. На місце події було направлено аварійні служби, включно з 30 пожежними машинами і 28 машинами швидкої допомоги. Загалом у гасінні пожежі та рятувальних операціях брали участь 85 транспортних засобів і 231 співробітник, а також продовжували прибувати додаткові сили", - пише Daily Sabah.

Повідомляється, що, за попередніми даними, загинуло 6 громадян Туреччини. Двоє людей померло, розбившись під час падіння, вистрибнувши з будівлі в паніці. Роботи з гасіння пожежі тривають без перерви.

Губернатор провінції Болу Абдулазіз Айдин повідомив, що причина пожежі поки невідома, але підтвердив, що вона почалася на поверсі, де розташований ресторан. На той момент у готелі перебувало 234 гості.

Інші події на гірськолижних курортах

Раніше УНІАН повідомляв, що на популярному курорті, але вже в Карпатах, теж виникла масштабна пожежа. Пожежа, ймовірно, виникла через вибух балона з газом. Одного з відвідувачів готелю виносили з будівлі на ношах.

Крім того, на Львівщині під час спуску з гори на лижах травмувала голову та загинула 12-річна дитина. Вона приїхала на відпочинок із Києва разом із батьками. З'їжджаючи з гори на лижах, він упав і отримав важку травму голови.

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