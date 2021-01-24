Ванняраччі приймав сироп для профілактики останні кілька тижнів, проте тест на COVID-19 показав позитивний результат.

На Шрі-Ланці на коронавірус захворів міністр охорони здоров'я Павітра Ванняраччі. Раніше він затвердив в якості офіційних ліків від COVID-19 сироп з трав.

Про це повідомляє BBC.

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Рекламований трав'яний сироп був виготовлений місцевим шаманом. За словами знахаря, прийом "лікыв" мав був діяти як "довічне щеплення від коронавірусу". Шаман заявив, що побачив рецепт "лікыв" в примарному сні – серед іншого, до його складу увійшов мед і мускатний горіх.

Ванняраччі приймав сироп для профілактики останні кілька тижнів, проте дав позитивний результат на COVID-19.

Новий штам коронавірусу з Британії

У грудні 2020 року в Британії виявили новий штам коронавірусу та у зв'язку з цим в Лондоні та на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Багато країн припинили з Великобританією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великобританії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Вчені з Великобританії прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

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Автор: УНІАН