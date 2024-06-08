Кемерон "поспілкувався" з Порошенком / Колаж УНІАН, фото Вікіпедія

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обмінявся повідомленнями та провів відеодзвінок із самозванцем, який видавав себе за колишнього президента України Петра Порошенка. Про це повідомляють британські мас-медіа з посиланням на МЗС Королівства.

Зазначається, що під час розмови у Кемерона виникла підозра, що він розмовляє з шахраєм, адже пранкер просив у нього контактні дані інших членів британського уряду.

"Був обмін кількома текстовими повідомленнями, після чого відбувся короткий відеодзвінок між міністром закордонних справ і кимось, хто нібито є Петром Порошенком, колишнім президентом України. ... Були запрошені контактні дані інших, і, враховуючи його занепокоєння, міністр закордонних справ перестав відповідати", - зазначили в МЗС Британії.

Відео дня

Там підкреслили, що оприлюднюють цю інформацію на випадок, якщо відео будуть маніпулювати та згодом використовувати, а також щоб "переконатися, що інші знають про цей ризик".

Тим часом Петро Порошенко вже відреагував на цю інформацію. За його словами, активізація пранкерів та їхніх дзвінків європейським лідерам не є звичайним розіграшем, натомість ідеться про сплановану операцію російських спецслужб, "які не зупиняться ні перед чим у своїй спробі посіяти розбрат і недовіру серед наших друзів і союзників".

"Росія веде війну не лише з Україною, а й з усією Обʼєднаною Європою та цивілізованим світом. Цинічну гібридну війну без правил. Фейки, цькування, брехня і маніпуляції - це їх типові методи. І ними не гребують. Протиставити цьому маємо нашу єдність, солідарність і довіру. Спільну координацію і роботу заради спільної перемоги, миру і світової безпеки. Здолати це зло можемо лише разом", - написав Порошенко.

Дзвінки пранкерів політикам - останні новини

Торік російські пранкери змусили прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні  відверто висловитись про війну в Україні. В опублікованому в мережі аудіозаписі розмови глава італійського уряду заявила, що європейські лідери хочуть "виходу" з війни в Україні.

Як сказала Мелоні, "усі розуміють, що це дійсно може тривати багато років, якщо ми не спробуємо знайти якісь рішення".

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