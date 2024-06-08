Девід Кемерон подумав, що розмовляє з екс-президентом України.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обмінявся повідомленнями та провів відеодзвінок із самозванцем, який видавав себе за колишнього президента України Петра Порошенка. Про це повідомляють британські мас-медіа з посиланням на МЗС Королівства.

Зазначається, що під час розмови у Кемерона виникла підозра, що він розмовляє з шахраєм, адже пранкер просив у нього контактні дані інших членів британського уряду.

"Був обмін кількома текстовими повідомленнями, після чого відбувся короткий відеодзвінок між міністром закордонних справ і кимось, хто нібито є Петром Порошенком, колишнім президентом України. ... Були запрошені контактні дані інших, і, враховуючи його занепокоєння, міністр закордонних справ перестав відповідати", - зазначили в МЗС Британії. Відео дня

Там підкреслили, що оприлюднюють цю інформацію на випадок, якщо відео будуть маніпулювати та згодом використовувати, а також щоб "переконатися, що інші знають про цей ризик".

Тим часом Петро Порошенко вже відреагував на цю інформацію. За його словами, активізація пранкерів та їхніх дзвінків європейським лідерам не є звичайним розіграшем, натомість ідеться про сплановану операцію російських спецслужб, "які не зупиняться ні перед чим у своїй спробі посіяти розбрат і недовіру серед наших друзів і союзників".

"Росія веде війну не лише з Україною, а й з усією Обʼєднаною Європою та цивілізованим світом. Цинічну гібридну війну без правил. Фейки, цькування, брехня і маніпуляції - це їх типові методи. І ними не гребують. Протиставити цьому маємо нашу єдність, солідарність і довіру. Спільну координацію і роботу заради спільної перемоги, миру і світової безпеки. Здолати це зло можемо лише разом", - написав Порошенко.

Дзвінки пранкерів політикам - останні новини

Торік російські пранкери змусили прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні відверто висловитись про війну в Україні. В опублікованому в мережі аудіозаписі розмови глава італійського уряду заявила, що європейські лідери хочуть "виходу" з війни в Україні.

Як сказала Мелоні, "усі розуміють, що це дійсно може тривати багато років, якщо ми не спробуємо знайти якісь рішення".

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