Лумініца Одобеску жорстко розкритикувала дії окупантів у гирлі Дунаю.

Глава Міністерства закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску звинуватила Росію у вчиненні "воєнного злочину" проти України.

Саме так можна назвати російські атаки по важливій інфраструктурі України, зокрема по південним портам, заявила чиновниця перед зустріччю глав МЗС країн Євросоюзу в Києві.

В цьому контексті Одобеску згадала про українські порти в гирлі Дунаю, які територіально є поряд з Румунією.

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"Російські атаки проти цивільної інфраструктури, у тому числі портів на Дунаї, дуже близько до кордону Румунії - це воєнні злочини…", - цитує Європейська правда.

За словами очільниці МЗС Румунії, Росія намагається на глобальну рівні порушити цивільну навігацію судноплавства у Чорному морі, завдаючи шкоди українській економіці та продовольчій безпеці світу.

Вона додала, що приїхала до Києві, щоб надати Україні потужний сигнал підтримки з боку Румунії. Одобеску сподівається, що українці відчують це за підсумками сьогоднішніх перемовин європейських міністрів.

Румунія продовжить підтримувати транзитні спроможності українського зерна й очікує збільшення експорту з 2 до 3-4 млн тонн до кінця року, заявила Одобеску. Наразі через ці "шляхи солідарності" у Румунії провезли до 25 млн тонн української продукції, додала вона.

Росія шантажує світ "Калібрами" у Чорному морі

Нагадаємо, наразі в акваторії Чорного моря Росія продовжує шантажувати світ та Україну погрозами щодо цивільних кораблів. Таким чином агресор намагається завдати економічної шкоди України, блокуючи її зерновий експорт. Для цього РФ регулярно обстрілює ракетами та дронами українські порти з зерном, заважаючи балкерам виходити та заходити в порти.

24 серпня армія РФ запустила ракети "Калібр" по цивільному кораблю у Чорному морі. Про це заявляв глава уряду Британії Ріші Сунак на саміті G20 у Нью-Делі.

Також у серпні Міноборони Британії повідомило, що Росія знищила 44 об’єкти зернової інфраструктури в Україні за час повномасштабної війни.

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