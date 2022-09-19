Важливо об'єднати зусилля і працювати, щоб безпосередні виконавці злочинів понесли справедливе покарання.

Воєнні злочини, які скоювала Росія на території України, документуватимуться і розслідуватимуться роками, десятиліттями

Про це в інтерв’ю DW заявила правозахисниця Тетяна Печончик, яка очолює правління Центру прав людини ZMINA.

"Воєнні злочини документуватимуться і розслідуватимуться роками, десятиліттями. Важливо налаштувати себе на це, об'єднати зусилля і працювати, щоб понесли справедливе покарання безпосередні виконавці злочинів, а також російський президент Путін і вище керівництво РФ, які вісім років тому розпочали агресивну війну проти України", – зазначила вона.

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Печончик зауважила, що її організація займається документуванням насильницьких зникнень активних громадян на територіях, які було окуповано російською армією після 24 лютого 2022 року.

"Зараз, коли ми говоримо уже про третю хвилю російської агресії, важко назвати точну кількість насильницьких зникнень, але ця практика дуже поширена, і можна сказати, що йдеться про тисячі випадків", – зазначила вона.

Ті, кого вдалося звільнити, розповідають про тортури.

"Ми задокументували понад 300 випадків викрадення активістів, журналістів, волонтерів, представників органів місцевого самоврядування або їхніх родичів. Із цих випадків понад 120 людей досі залишається в російському полоні, про них немає інформації, або її дуже мало. 181 особу було звільнено, 12 людей – закатовано до смерті. Ті люди, яких звільнили, часто розповідають про застосування тортур", – наголосила Печончик.

За її словами, наразі найбільша кількість зафіксованих зникнень сталися у Херсонській (122 випадки) і Запорізький (90 випадків) областях, але ця практика не нова і застосовується Росією з 2014 року.

"Утім, це не є чимось новим, ми вже бачили це раніше, хоч і в менших масштабах. Коли Росія окупувала Крим, то теж почалися масові викрадення активістів і журналістів, особливо кримськотатарського походження. За роки окупації сталося щонайменше 44 випадки насильницьких зникнень в Криму, найбільше - у 2014 році. Згодом, коли Росія розв'язала війну на Донбасі, таких випадків було вже сотні", – зауважила Печончик.

Як писав УНІАН, генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю телеканалу CBS News 18 вересня повідомив, що наразі зафіксовано 34 тисячі воєнних злочинів росіян. Наразі справи про воєнні злочини, скоєні у Харківській області, зокрема в Ізюмі, наразі в пріоритеті.

Крім цього, Костін повідомив, що українські правоохоронці встановили п’ятьох дітей віком від 4 до 16 років, які стали жертвами сексуального насильства з боку російських окупантів за час повномасштабної війни.

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