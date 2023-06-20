На конференцію в Бельгію приїхали російські чиновники, які підтримують війну і допомагають проводити мобілізацію.

У Бельгії спалахнув скандал навколо міністра закордонних справ країни Аджі Лябіб через візи, видані представникам Ірану та Росії. Постало питання про відставку міністра, повідомляє агентство Reuters.

Так, Лябіб схвалила запити на візи для громадян Росії та Ірану, які хотіли взяти участь у "Брюссельському урбаністичному саміті". Він відбувся минулого тижня і зібрав представників понад 300 міст світу, включаючи Київ, Тегеран і російську Казань.

Коли бельгійська громадськість дізналася, що візи отримали представники двох найбільш "підсанкційних" країн світу, спалахнув скандал. Державний секретар з питань зовнішніх відносин і зовнішньої торгівлі бельгійського уряду Паскаль Смет вже подав у відставку з цієї причини.

Як з'ясувало видання The Brussels Times, серед запрошених росіян виявилася віце-мер Казані Євгенія Лодвигова, яка відкрито підтримує агресивну війну РФ проти України та активно залучена до заходів з мобілізації солдатів до армії агресора на території Республіки Татарстан.

На цьому тлі бельгійська опозиція зажадала відставки глави МЗС Аджи Лябіб.

"Залишається відкритим питання, чому вона погодилася видати ці візи? І чому ім'я Бельгії завжди має бути заплямоване зовнішніми відносинами, які вона не може контролювати?"- заявили в опозиції.

У середу бельгійські депутати зберуться на засідання, щоб обговорити питання можливої відставки міністра.

Кримський скандал Аджи Лябіб

Чинна глава МЗС Бельгії вже не вперше потрапляє в скандал, пов'язаний з Росією. У липні 2022 року вона отримала посаду міністра, після чого відразу ж стало відомо, що рівно за рік до цього, ще будучи журналісткою, Лябіб відвідувала окупований Росією Крим. Причому тоді вона відмовилася назвати його українським.

Після того, як з призначенням Лябіб міністром вибухнув дипломатичний скандал, їй довелося написати листа з поясненням главі МЗС України. Пізніше вона принесла офіційні вибачення за поїздку до Криму під час своєї журналістської діяльності. У листопаді вона побувала з візитом у Києві.

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