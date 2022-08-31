Міністр Лябіб надала роз’яснення українській стороні щодо своєї поїздки на окупований півострів.

Міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб пояснила свій візит до окупованого Криму на зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою і визнала порушення при перетині кордону.

Про це йдеться у спільній заяві МЗС України та Бельгії за підсумками зустрічі міністрів у Празі.

"Міністр Лябіб надала роз’яснення щодо своєї поїздки в Україну (Крим): минулого року, як журналістка і режисерка-документалістка, вона відвідала місто Севастополь у Криму в порушення законодавства України. Як режисерка документальних фільмів вона втілювала проект, який демонстрував, як Росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період. Вона щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин. Міністр Лабіб завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також статус Криму як невід’ємної частини України", - йдеться у заяві.

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Лябіб особисто запевнила у підтримці та готовності Бельгії сприяти поверненню миру та відбудові України.

"Міністр Кулеба привітав щиру відданість Бельгії територіальній цілісності України, а також внесок, який вона робить у це", - йдеться у заяві.

У спільній заяві не згадується про можливість візиту до Києва, попри те, що раніше Лябіб заявляла про таке бажання.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня стало відомо, що Аджа Лябіб влітку 2021 року відвідувала окупований Росією Крим і взяла участь у фестивалі "Глобальные ценности", який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр ім. Луначарського. Вона не приховувала цього факту і відкрито розповідала про поїздку в соцмережах і телеефірах, але це не набуло широкого розголосу до її призначення на посаду глави МЗС. У який спосіб Аджа Лябіб прибула на територію окупованого півострова - через Росію, порушивши закони України, чи через "Чонгар" - точно невідомо.

27 липня Міністерство закордонних справ України оголосило, що через дипломатичні канали з бельгійською стороною з’ясовує, як саме міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб їздила до окупованого Криму влітку 2021 року, коли ще була журналісткою.

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