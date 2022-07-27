МЗС України веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами для встановлення всіх обставин поїздки.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України через дипломатичні канали з бельгійською стороною з’ясовує, як саме нова міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб їздила до окупованого Криму влітку 2021 року, коли ще була журналісткою.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає "Європейська правда".

Речник нагадав, що законні поїздки до окупованого Криму можливі лише через материкову Україну, і від іноземних громадян очікують дотримання українського законодавства та офіційної позиції щодо Криму їхніх держав.

"МЗС України веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами для встановлення всіх обставин поїздки та ухвалення рішень щодо подальших двосторонніх контактів", - зазначив Ніколенко.

Водночас він підкреслив, що Лябіб запевнила в підтримці України в боротьбі проти збройної агресії Росії.

"Ми продовжимо координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС проти Росії, а також надання Україні військової та фінансової допомоги", - зазначив Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня стало відомо, що Аджа Лябіб влітку 2021 року відвідувала окупований Росією Крим і взяла участь у фестивалі "Глобальные ценности", який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр ім. Луначарського. Вона не приховувала цього факту і відкрито розповідала про поїздку в соцмережах і телеефірах, але це не набуло широкого розголосу до її призначення на посаду глави МЗС. У який спосіб Аджа Лябіб прибула на територію окупованого півострова - через Росію, порушивши закони України, чи через "Чонгар" - точно невідомо.

Про призначення Аджі Лябіб міністром закордонних справ стало відомо 15 липня, вона замінила на цій посаді Софі Вільмес.

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