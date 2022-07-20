У який спосіб Аджа Лябіб прибула на територію окупованого півострова - через Росію, порушивши закони України, чи через "Чонгар" - точно невідомо.

Нова міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у липні 2021 року відвідувала окупований Крим.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про перебування Лябіб, тоді ще телеведучої та журналістки, на території окупованого півострова свідчать її власні та інші дописи у соцмережах, як і коментарі в телеефірах.

Так, 24 липня 2021 року вона опублікувала у своєму Instagram повідомлення про приїзд до Севастополя. "Прибуття у затоку Севастополя, дивне місце, чи не правда?", - підписала вона фото.

Також Аджа Лябіб приїздила на фестиваль "Глобальные ценности", який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського. У 2021 році він проходив 23-25 липня. Лябіб тегнули в одному з дописів про фестиваль у Facebook, який вона поширила і на власній сторінці з коментарем "Інтенсивні моменти творення". У її Instagram можна бачити фрагменти хореографічного виступу з нього, пізніше в ефірах вона сама говоритиме про фестиваль як головну мету цієї поїздки.

Також вона виклала у Facebook фотографії з Лівадійського палацу з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова у Ялті. Ці дописи опубліковані 26-28 липня.

Пізніше в ефірі RTBF її запитали про поїздку, акцентувавши на специфічній ситуації окупованого півострова і спитавши, чи вона повертається "з України чи з Росії".

Вона не дає прямої відповіді, починаючи її з того, що "щоби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза", а далі вмикає прямою мовою коментар перехожого-росіянина з бухти Севастополя, який каже, що "у Криму завжди була російська культура і жодного зв’язку з українською культурою".

"Звісно, відповідь була би іншою, якби я простягнула мікрофон кримському татарину або українцю", - зазначає Лябіб.

Згодом у цьому ж ефірі, говорячи про поїздку, вона все ж побіжно використає фразу, що їздила "у Росію" (- Цей фестиваль у Криму буде темою документального фільму, який ви зараз готуєте? - Так, і для цього я поїхала у Росію...).

У який спосіб Аджа Лябіб прибула на територію окупованого півострова - через Росію, порушивши закони України, чи через "Чонгар" - точно невідомо. Її слова про необхідність мати російську візу для рейсу до Сімферополя можуть натякати на приїзд цим маршрутом, проте у соцмережах немає жодних вказівок як на те, що подорож відбулася транзитом через один з аеропортів РФ, так і на те, що вона в’їхала та виїхала через материкову територію України.

Про призначення Аджі Лябіб міністеркою закордонних справ стало відомо 15 липня, вона замінила на цій посаді Софі Вільмес.

Раніше депутат з Німеччини визнав, що їздив у Крим хвалити "вибори" за гроші Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: