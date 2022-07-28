Бельгія рішуче засуджує агресію Росії та готова й надалі надавати Україні підтримку, наголосила дипломатка.

Глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб, що незаконно їздила до окупованого Криму, привітала українського колегу Дмитра Кулебу з Днем української державності, наголосивши на належності Криму та Донбасу до України.

Текст листа опублікований на її офіційному сайті.

"Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів має повністю дотримуватись. До цих кордонів входять усі території України, серед яких Крим та Донбас, які нині перебувають під незаконною окупацією Російської Федерації, прямо чи через маріонеткові режими", - йдеться у листі.

Вона наголосила, що "Бельгія рішуче засуджує агресію Росії" та готова й надалі надавати Україні політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримки.

Лябіб додала, що сподівається відвідати Київ найближчим часом й обговорити майбутнє співробітництво між обома країнами.

Нагадаємо, Аджа Лябіб відвідала анексований Росією півострів у липні 2021 року під час театрального фестивалю - в якості телеведучої та журналістки. Про поїздку свідчать світлини в її соцмережах і коментарі в ефірах. Зокрема, вона тоді відмовилася дати чітку відповідь на запитання - повертається вона з України чи з Росії. А згодом іще й заявила про подорож як про "поїздку до Росії".

Як саме Лябіб потрапила до Криму - в порушення українського законодавства через Росію, або ж через український пункт пропуску - наразі невідомо.

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