Раніше країни G7 підтвердили готовність підтримувати зв'язок один з одним по війні Росії проти України.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" 17 березня проведуть онлайн-конференцію щодо ситуації в Україні.

Про це йдеться в повідомлені на сайті МЗС Японії.

"17 березня міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7, яка проходитиме онлайн. На цій зустрічі міністри планують поділитися інформацією про ситуацію в Україні та обмінятися думками про майбутні відповіді на існуючі виклики", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше голови МЗС країн G7 підтвердили готовність підтримувати зв'язок один з одним по війні Росії проти України.

Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) закликають Росію негайно вивести війська з України.

Також країни G7 заявили, що не визнають імовірну зміну статусу українських територій, захоплених Росією після подальшого вторгнення.

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