У "Великій сімці" засуджують напади Росії на цивільне населення і руйнування цивільної інфраструктури.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Італії та Японії) закликають Російську Федерацію негайно вивести війська з України.

Про це йдеться в їх заяві, розміщеній на сайті Європейської служби зовнішньої дії.

"Росія має негайно припинити її тривалий напад на Україну, який драматично вплинув на цивільне населення і зруйнував цивільну інфраструктуру, і негайно вивести військові сили Росії. Президент Путін ізолював Росію у світі через свою подальшу агресію, що було доведено переважною більшість голосів на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, яка засудила агресію Росії та закликала її негайно вивести війська", - йдеться в заяві.

Також в G7 засуджують російські атаки на цивільне населення і цивільну інфраструктуру України, в тому числі школи та лікарні, і закликають Росію дотримуватися зобов'язання повністю поважати міжнародне гуманітарне право в права людини.

"Гуманітарні агентства ООН і України, медичний персонал, і неурядові організації, які надають допомогу, повинні отримати безпечний, швидкий і безперешкодний доступ до людей, які потребують допомоги, негайно по всій території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в заяві.

У G7 зобов'язуються збільшити гуманітарну підтримку України.

"Ми наполегливо закликаємо Росію припинити її атаки, особливо в безпосередній близькості до атомних електростанцій України", - наголошується в заяві.

Війна проти України: