Йдеться про відомого снайпера 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області, якого окупанти розстріляли за фразу "Слава Україні"

У Грузії вшанували сміливість бійців ЗСУ скульптурою, встановленою на честь снайпера Олександра Мацієвського.

Йдеться про бійця, якого армія РФ розстріляла взимку 2023 року після патріотичної фрази "Слава Україні". За даними "Укрінформ", пам'ятник встановили в грузинській столиці Тбілісі.

Відповідне фото зробила Юлія Овчаренко, вказує ЗМІ. В кадрі видно скульптуру Мацієвського, на якій викарбована відома передсмертна фраза героя.

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Як загинув Олександр Мацієвський

Олександр Мацієвський належав до 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Він був снайпером 163 батальйону. 6 березня мережу вразило відео, в якому росіяни впритул розстрілюють бійця ЗСУ після фрази "Слава України". Згодом виявилося, що незламність ворогу показав боєць Мацієвський, це підтвердили в СБУ. Він став одним з символів незламності для українців.

Жорстокість його страти вразила багатьох: коментували подію очільник країни Володимир Зеленській та низка інших політиків та урядовців. Тіло бійця повернули додому у лютому 2023 року. Він отримав звання Героя України посмертно.

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