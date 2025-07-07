Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оприлюднило телеграму тимчасово виконуючого обов’язки начальника штабу південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Зємскова.
Як повідомила прес-служба розвідки, у документі міститься наказ командувача військами південного військового округу ЗС РФ про нарощування угрупування російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Ґюмрі (Вірменія).
Зазначається, що у телеграмі зазначено перелік заходів із термінового "доукомплектування" підрозділів російської частини за рахунок відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС РФ.
"Командиру войсковой части - полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 г. осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы", - ідеться в листі.
В ГУР поінформували, що командирам визначених підрозділів наказано всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Ґюмрі.
"Наказом уточнено вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до майбутнього міжнародного контингенту. Зокрема, забороняється відбирати осіб, "принимавших участие в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ", - мовиться у повідомленні розвідки.
Росія хоче "доукомплектувати" свої військової бази у Вірменії
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти, на тлі загострення ситуації з Азербайджаном, розширюють свою військову присутність у Вірменії. За інформацією ГУР, зокрема, було прискорено комплектування військової бази в Гюмрі.
З метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Особовий склад набирають серед військовослужбовців ЗС РФ, які проходять службу в Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.