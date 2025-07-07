У документі міститься наказ командувача військами південного військового округу ЗС РФ про нарощування угрупування російських військ.

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оприлюднило телеграму тимчасово виконуючого обов’язки начальника штабу південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Зємскова.

Як повідомила прес-служба розвідки, у документі міститься наказ командувача військами південного військового округу ЗС РФ про нарощування угрупування російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Ґюмрі (Вірменія).

Зазначається, що у телеграмі зазначено перелік заходів із термінового "доукомплектування" підрозділів російської частини за рахунок відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС РФ.

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"Командиру войсковой части - полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 г. осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы", - ідеться в листі.

В ГУР поінформували, що командирам визначених підрозділів наказано всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Ґюмрі.

"Наказом уточнено вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до майбутнього міжнародного контингенту. Зокрема, забороняється відбирати осіб, "принимавших участие в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ", - мовиться у повідомленні розвідки.

Росія хоче "доукомплектувати" свої військової бази у Вірменії

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти, на тлі загострення ситуації з Азербайджаном, розширюють свою військову присутність у Вірменії. За інформацією ГУР, зокрема, було прискорено комплектування військової бази в Гюмрі.

З метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Особовий склад набирають серед військовослужбовців ЗС РФ, які проходять службу в Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

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