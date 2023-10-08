Крім того, щонайменше 300 ізраїльтян було вбито і понад 1800 отримали поранення.

Палестинські бойовики, які увірвалися в Ізраїль, захопили десятки заручників, серед яких як військові, так і цивільні.

В даний час офіційна їх кількість невідома, але, як повідомило посольство Ізраїлю в США, захоплених громадян не менше сотні, передає Бі-бі-сі. Однак підтвердження цих відомостей від уряду Ізраїлю поки немає. Ізраїльські військові заявили, що "значна" кількість цивільних осіб і солдатів перебуває в заручниках в секторі Гази.

Крім того, як повідомило видання The Guardian з посиланням на мінохоронздоров'я Палестини, щонайменше 313 палестинців були вбиті, в тому числі 20 дітей, і майже 2000 отримали поранення в результаті ізраїльських авіаударів по сектору Гази.

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При цьому, ЗМІ Ізраїлю з посиланням на представників рятувальної служби повідомили, що щонайменше 300 ізраїльтян були вбиті, в тому числі 30 солдатів, і більше 1800 отримали поранення.

Ситуація в Ізраїлі

Вчора бойовики Хамас прорвалися в Ізраїль, вбиваючи і захоплюючи людей на своєму шляху. Також бойовикам вдалося захопити військову техніку ізраїльтян.

Крім того, вчора з сектора Гази по Ізраїлю була завдана одна з найбільших ракетних атак.

Сьогодні світові ЗМІ вийшли з заголовками, які повідомляють про те, що раптовий напад терористів ХАМАС на Ізраїль може стати одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року.

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