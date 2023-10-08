У населених пунктах недалеко від кордону з сектором Гази військові зачищають територію, розшукуючи бойовиків Хамас.

В даний час тисячі бійців Армії оборони Ізраїлю у селищах недалеко від кордону сектора Гази виконують завдання.

Як передають місцеві ЗМІ, про це повідомив офіційний представник ЦАХАЛу бригадний генерал Даніель Хагарі. За його словами, більшість бойовиків, які увірвалися на ізраїльську територію, вбиті або захоплені.

Представник ЦАХАЛу уточнив, що зараз тривають операції в районі пляжу Зікім, в селищах Беері, Кісуфім, Суфа, а також в місті Сдерот. Але бої зараз йдуть тільки в Беері. В інших населених пунктах військові зачищають територію, розшукуючи бойовиків Хамас.

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Крім того, сьогодні вранці ізраїльська територія була обстріляна з південного Лівану. ЦАХАЛ завдає артилерійських ударів у відповідь по району, звідки вівся обстріл.

Ситуація в Ізраїлі

Вчора вранці стало відомо, що бойовики Хамас напали на Ізраїль. Сектор Гази провів наймасовішу ракетну атаку по ізраїльській території.

У відповідь ізраїльська армія атакувала позиції бойовиків. Вчора ввечері в Цахалі відзвітували про результати ударів по сектору Гази. Так, винищувачі Армії оборони Ізраїлю вдарили по оперативному штабу ХАМАС, який бойовики використовували для здійснення ракетних атак.

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