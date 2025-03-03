Президент Фінляндії радить лідерам обох держав трохи охолонути.

Президентам України та США варто "заспокоїтись" і відновити переговори вже за зачиненими дверима, бо публічна дипломатія іноді дає збій. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю Bloomberg.

"Ось моє послання: людям справді потрібно глибоко вдихнути, прийняти ванну з льодом, сходити в сауну і зберігати спокій, холоднокровність і зосередженість. Це найкращий спосіб вирішувати такі питання", – сказав він.

За словами Стубба, у світі публічної дипломатії бувають ситуації, коли щось "трохи виходить з-під контролю".

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"Давайте повернемося до конструктивного діалогу, проведемо розмови за зачиненими дверима і знайдемо рішення", – сказав фінський лідер.

Сварка Зеленського і Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, Володимир Зеленський розуміє, чому сталася суперечка в Білому домі, але він не хоче це обговорювати. Натомість він висловив сподівання, що "ця ситуація мине", і Київ та Вашингтон зможуть продовжити діалог у конструктивному руслі.

Тим часом у Білому домі заявили, що готові повернутися до обговорення умов миру в Україні та безпосередньо до угоди про українські ресурси. Однак там хочуть, аби Володимир Зеленський продемонстрував готовність домовлятися про якнайшвидше настання миру.

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