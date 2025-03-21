Аеропорт буде закритий весь день.

У передмісті Лондона Хейсі стався вибух на підстанції, в результаті без світла залишилися тисячі людей, а найбільший британський аеропорт Хітроу зупинив роботу, пише CNN.

Аварійні служби були викликані на місце події о 23:23 у четвер. Причину пожежі поки що не встановлено. Повідомляється, що на підстанції горів трансформатор, близько 150 осіб було евакуйовано з прилеглих будинків. Зараз на місці події працюють 10 пожежних машин і близько 70 пожежників.

Scottish and Southern Electricity Networks повідомила, що в цьому районі сталося масштабне вимкнення електроенергії, яке зачепило понад 16 300 будинків.

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Також через вимкнення електроенергії найбільший у Британії аеропорт Хітроу буде закрито весь день. Через це довелося перенаправити щонайменше 120 рейсів, які вже перебували в повітрі, згідно з Flightradar24.

Хітроу - один із найбільш завантажених аеропортів у світі, в якому щодня відбувається близько 1300 злетів і посадок. Тож припинення роботи аеропорту порушить роботу авіакомпаній по всьому світу.

У заяві на своєму веб-сайті та в соціальних мережах аеропорт Хітроу повідомив, що всім пасажирам рекомендовано не їздити в аеропорт. "Для забезпечення безпеки наших пасажирів і колег Хітроу буде закритий до 23:59 21 березня", - йдеться в заяві.

Раніше в аеропорту "Львів" заявляли, що за оптимістичним сценарієм, уже у квітні-травні 2025 року аеропорт можуть відкрити для польотів.

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