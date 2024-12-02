Заявляється, що нею можна знищувати підземні бункери.

У Росії припускали, що Україна закликатиме Південну Корею передати її війську нові балістичні ракети Hyunmoo-5, здатні знищувати бункери.

Програмний директор Академії політичних наук Олександр Степанов в коментарі пропагандистському агентству ТАСС заявив, що зараз Київ опрацьовує можливість отримання південнокорейських ракет середньої і малої дальності:

"Нещодавно там була представлена продукція місцевого військово-промислового комплексу - ракета Hyunmoo-5. Це важка ракета з дальністю 3,5 тисячі кілометрів. Вона вкладається в класифікацію РСМД - дальність до 5,5 тисячі кілометрів".

За його словами, в разі передачі ракет Сеул стане "прямим співучасником" війни в Україні. Крім того, російський експерт звинувачує Сполучені Штати Америки у спробі "зв'язати дві зони ймовірної ескалації конфлікту" - Східну Європу та Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

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Ракета Hyunmoo-5

Як повідомляв УНІАН, Південна Корея представила нову балістичну ракету під час святкування Дня збройних сил. Відомо, що її восьмитонна боєголовка спроможна знищувати підземні бункери.

Нагадаємо, раніше українська делегація відвідала Сеул. Це сталося на тлі залучення військ Північної Кореї до війни проти України.

Спочатку в Південній Кореї казали, що готові переглянути позицію щодо постачання зброї в Україну, однак ЗМІ повідомляють, що вони відмовили навіть у продажі свого озброєння.

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