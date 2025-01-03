За словами прем’єр-міністерки Італії, у неї з мільярдером чудові стосунки.

Американський мільярдер Ілон Маск є "генієм, якого зображують у вигляді чудовиська". Про це в інтерв’ю Corriere della Sera сказала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

За її словами, вони з Маском - "двоє людей, у яких чудові стосунки".

"Ілон Маск - геніальна людина, і з ним завжди дуже цікаво мати справу. Він - велика особистість нашого часу, надзвичайний новатор, який завжди дивиться в майбутнє", - підкреслила глава італійського уряду.

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При цьому вона підкреслила, що їй цікаво спілакуватися з Маском:

"Звичайно, є речі, в яких наші точки зору більш схожі, є речі, в яких ми більш далекі, але це не заважає спілкуванню. І мене досить сильно смішать ті, хто ще вчора звеличував Маска як генія, а сьогодні натомість зображує його монстром, тільки тому, що він обрав не той бік барикад".

Ілон Маск - останні новини

Як повідомляв УНІАН, після виборів у США Ілон Маск оселився в резиденції обраного президента Дональда Трампа. За інформацією The New York Times, перебування на території, що належить республіканцеві, допомогло забезпечити Маску легкий доступ до Трампа.

Також ми писали, що у Німеччині звинуватили американського мільярдера Ілона Маска у спробі вплинути на вибори. Сталося це після того, як він заявив, що тільки радикальна партія "Альтернатива для Німеччини" може врятувати країну.

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