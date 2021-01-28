Дональд Трамп готується до процедури імпічменту, підбираючи команду юристів.

Екс-президент США Дональд Трамп може виступити на процесі про імпічмент у Сенаті з письмовими свідченнями.

Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на джерела, передає НВ.

Трамп готується до процедури імпічменту, підбираючи команду юристів, які представлятимуть його інтереси.

До команди захисників Трампа приєднався адвокат Джошуа Ховард, колишній співробітник Мін'юсту. Він займався справою 42-го президента США Білла Клінтона і Моніки Левінські.

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Також головний юрист Трампа в цьому процесі Бутч Бауерс може найняти ще одного захисника як експерта з конституційних питань.

Імпічмент Трампа: що відомо

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент, і він може стати першим, який підданий імпічменту після відходу з посади.

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Автор: УНІАН