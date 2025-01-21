Рубіо вважає, що США мають зіграти свою роль у припиненні війни.

Марко Рубіо, якого сенат одноголосно затвердив на посаду держсекретаря США, заявив, що переговори щодо припинення війни між Росією та Україною не будуть проходити публічно, і що США мають тут зіграти свою роль, повідомляє ABC News.

Як зазначає видання, відповідаючи на запитання про обіцянку президента США Дональда Трампа припинити конфлікт між Росією та Україною в перший день, Рубіо сказав, що ця "справа складніша", і додав, що переговори не будуть проходити публічно.

"Дивіться, це складний, трагічний конфлікт, який розпочав Володимир Путін (російський диктатор, - ред.), який завдав величезної шкоди Україні та Росії, я б стверджував, а також і стабільності Європи", - сказав Рубіо.

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На його думку, єдиний спосіб вирішити ці проблеми – "повернутися до прагматизму", а також "до серйозності". Він додав, що "це важка робота дипломатії".

"США мають тут зіграти свою роль. Ми підтримували України, але цей конфлікт має закінчитися", - заявив Рубіо.

Також він висловився щодо припинення вогню в Газі.

"Я сподіваюся і молюся, що це триватиме… Коли ви маєте справу з терористичною організацією, яка вчинила звірства, мотивовані всіляким злом, я не думаю, що ви можете бути впевнені, що все вийде на довгострокову перспективу", - сказав він.

Зазначається, що Рубіо став першим офіційно затвердженим членом кабінету адміністрації Трампа.

Що відомо про заяви Трампа щодо припинення війни в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп хоче якнайшвидше завершити війну в Україні, при цьому йому не особливо важливі умови, на яких це відбудеться, заявив колишній радник обраного президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

Він також вважає, що РФ може бути зацікавлена в досягненні угоди про припинення вогню і встановлення ліній розмежування, заснованих на поточній обстановці на фронті.

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