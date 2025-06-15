Зазначається, що експерти продовжують зіставляти зразки ДНК.

Кількість жертв катастрофи пасажирського літака Air India в індійському Ахмедабаді збільшилася до 270 осіб. Експерти ідентифікують загиблих за ДНК.

ВВС пише, що офіційні особи намагаються встановити, скільки людей загинуло на землі, і продовжують зіставляти зразки генетичного матеріалу для підтвердження особи жертв.

Дослідження причин катастрофи веде Бюро з розслідування авіаційних подій Індії за сприяння груп зі США та Великої Британії.

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Видання India Today повідомило, що в останні миті перед авіакатастрофою пілот повідомив диспетчерам, що в літака виникли проблеми з тягою під час зльоту.

Серед останніх повідомлень пілота були: "Тяга не досягнута", "Падіння", "Лінія зв'язку під час цієї передачі дуже слабка" та "Прошу допомоги".

Катастрофа літака в Індії - головні новини

В Індії поблизу аеропорту міста Ахмедабад 12 червня розбився літак. На момент катастрофи на борту перебувало 242 пасажири та члени екіпажу. Єдиним, хто вижив, виявився британець Вішвашкумар Рамеш, який сидів на місці 11А.

Комісар поліції індійського міста Ахмадабад Г'янендра Сінгх Малік повідомив, що літак упав у житловому районі з офісами, тому серед загиблих є місцеві жителі. Пізніше з'ясувалося, що менш ніж за 60 секунд після вильоту з міжнародного аеропорту Сардар Валлабхай Патель в Ахмедабаді літак втратив висоту і врізався в будівлю, яку використовували як житло для лікарів Медичного коледжу BJ та Цивільної лікарні.

13 червня на місці аварії знайшли чорну скриньку, яка, за словами міністра цивільної авіації Індії Рама Мохана Наїду Кінджарапу, "значно допоможе розслідуванню" катастрофи.

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