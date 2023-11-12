Індія, схоже, має намір відмовитися від російської зброї настільки, наскільки це можливо.

Індія остаточно списала протичовнові літаки Ил-38SD радянського виробництва, які стояли на озброєнні індійської морської авіації близько півстоліття. Примітним тут є той факт, що їм на заміну Індія придбала американські літаки, пише Defense Express.

Видання зазначає, що Індія мала на озброєнні п’ять Ил-38, які були придбані в СРСР у 1978-1983 роках. У 2000-х роках ці машини пройшли повну модернізацію в Росії та отримали додатковий індекс SD, що розшифровується як Sea Dragon ("Морський дракон").

Свої Ил-38 Індія використовувала в першу чергу для патрулювання прибережних зон і виявлення іноземних субмарин в Індійському океані.

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Цікаво, що Індія намагалася придбати більше Ил-38, але СРСР відхилив запит через дефіцитність цих машин та запропонував альтернативу – вісім патрульних Ту-142. На практиці ці машини виявилися гіршими за Ил-38, тому їх списали ще в 2017 році – після 29 років експлуатації.

Поступову заміну старих радянських літаків Індія почала ще в 2013 році. Але це були не нові російські розробки, а вже американські літаки P-8I Poseidon.

"Тут маємо загалом цікавий приклад, коли Індія почала відмовлятись від окремих зразків російської зброї ще до повномасштабного вторгнення РФ до України", – зазначає Defense Express.

Індія відмовляється від російської зброї

Як писав УНІАН, Індія має намір поступово скоротити свою залежність від російської зброї, але цей процес займе кілька десятиліть. Після зриву низки поставок через російське вторгнення в Україну, Індія вирішила почати втілювати давні плани з розвитку власної оборонної промисловості.

Так, нещодавно стало відомо, що Індія запускає розробку власної зенітно-ракетної системи великої дальності. Зараз проект Kusha знаходиться на початковій стадії розробки. Передбачається створити систему, яка буде здатною виявляти і нейтралізовувати повітряні загрози усіх типів – літаки, балістичні і крилаті ракети, високоточні боєприпаси і безпілотні літальні апарати (БПЛА) на дальностях майже 350 км.

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