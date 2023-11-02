Зазначається, що Єгипет прийняв на лікування 81 пораненого.

Евакуювати з Сектора Газу 1 листопада вдалося 360 осіб з паспортами інших держав, а також 81 пораненого. Іноземців відправили в Каїр, звідки вони повернуться додому.

Видання CNN пише, що один з представників уряду Єгипту повідомив, що серед евакуйованих громадяни Австрії, Великобританії, Йорданії, Саудівської Аравії, Італії та Японії, США і Франції.

При цьому Газу покинули 22 представника "Лікарів без кордонів", але нова бригада медиків готова зайти в анклав, "якщо дозволить ситуація".

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Відзначається, що всього для евакуації зареєструвався 491 іноземець, але 130 осіб або не встигли перетнути кордон з Єгиптом, або відмовилися від евакуації без членів сімей, імена яких не було в списках.

Це була перша евакуація людей з Сектора Гази з початку загострення між Ізраїлем і ХАМАС 7 жовтня. Угоди вдалося досягти між Ізраїлем, ХАМАС і Єгиптом за посередництва Катару в координації з США.

Евакуація з Сектора Гази - головні новини

7 жовтня бойовики ХАМАС здійснили одну з найжорстокіших атак на Ізраїль, в результаті якої загинули 1400 осіб, а ще близько 5 тисяч отримали поранення. Крім того, терористи викрали кілька десятків людей.

У свою чергу армія Ізраїлю оголосила операцію зі знищення інфраструктури ХАМАС.

При цьому іноземні держави намагалися евакуювати своїх громадян з Сектора Гази, який опинився під бомбардуваннями ЦАХАЛу. Виїхати з анклаву захотіли сотні власників іноземних паспортів, але Єгипет не відкривав КПП "Рафах". Перша евакуація пройшла лише 1 листопада.

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