На думку Москви, на Заході будуть дуже уважно вивчати і аналізувати заяви диктатора.

У Кремлі прокоментували інтерв'ю, яке президент РФ Володимир Путін дав американському журналісту Такеру Карлсону, що має імідж маніпулятора.

Коментарі Дмитра Пєскова, який є прес-секретарем президента РФ Володимира Путіна, опублікували росЗМІ.

Як заявив Пєсков, Карлсон заздалегідь не погоджував свої питання для інтерв'ю з Путіним.

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"Ми ніколи ніякі питання не збираємо",- стверджує прес-секретар диктатора.

Він стверджує, що на Заході тепер будуть дуже уважно вивчати і аналізувати це інтерв'ю Путіна. У той же час, після даної публікації Карлсона, будь-яких спроб вийти на контакт по дипломатичним каналом з президентом РФ не було.

"Для Путіна головне - реакція росіян, але важливо, щоб і на Заході якомога більше людей ознайомилися з інтерв'ю", — цитують ЗМІ Пєскова.

За його словами, протягом останніх кількох днів Кремль отримав десятки запитів про інтерв'ю з Путіним від великих ЗМІ з різних країн світу, і всі ці заявки "матимуть на увазі на майбутнє".

"Ніякої істерики і паніки в американських ЗМІ після інтерв'ю Путіна Карлсону немає, але є професійні ревнощі...",- стверджує представник Путіна.

Скандальне інтерв'ю з Путіним - що відомо

Нагадаємо, на початку лютого колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон прилетів до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Путіна. Пізніше журналіста за це жорстко розкритикували в США. Проте критика не завадила Карлсону поспілкуватися з президентом РФ. Він став першим західним журналістом, який поговорив з Путіним після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Політтехнолог Борис Тізенгаузен припускає, що інтерв'ю міг санкціонувати екс-лідер американців і кандидат на пост президента Штатів - республіканець Дональд Трамп. За словами експерта, Карлсон-професійний маніпулятор, який "правильно ставлячи" Путіну питання, може виставити чинного президента США Джо Байден, як не здатного домовитися з Росією, у якої є "свої геополітичні інтереси і претензії". Зокрема, на частину території України.

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