Путін намагається зобразити Росію як країну, яка діє в порядку самооборони, в оточенні НАТО та ЦРУ.

Інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону демонструє зв'язок Кремля з Республіканською партією Дональда Трампа.

Як пише The Washington Post, цей матеріал мав встати великою перемогою для Карлсона та Путіна. Для російського президента це був шанс виправдати своє вторгнення в Україну, а для журналіста - підвищити свою релевантність після звільнення з телеканалу і просувати свою нову медіакомпанію.

Зазначається, що російський лідер намагатиметься використати це інтерв’ю, щоб зобразити Росію як країну, яка діє в порядку самооборони, в оточенні НАТО та ЦРУ. На думку аналітиків, Путін погодився на інтерв'ю, щоб мати можливість звернутися до республіканців перед виборами президента у США.

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"Це може збільшити шанси Дональда Трампа на переобрання та переконати республіканців продовжувати блокувати військову допомогу США Україні", - вважають журналісти.

Інтерв'ю Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Путін дав інтервʼю екс-журналісту Fox-News Такеру Карлсону, який відрізнявся українофобними заявами та виправдовував російське вторгнення в Україну. Розмова затягнулася на дві години.

Традиційно Путін видав свою версію історії України та ще чимало несумісних з реальністю заяв. УНІАН зібрав основні тези.

Колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки Хілларі Клінтон назвала Карлсона "корисним ідіотом". Вона не виключає, що Карлсону можуть запропонувати роботу в одному з російських видань, незважаючи на те, що там насміхаються над ним.

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