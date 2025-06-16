Він каже, що вірить у досягнення угоди.

Сполучені Штати Америки сподіваються, що Ізраїлю та Ірану вдасться домовитися про припинення вогню.

Як передає Sky News, про це під час розмови з журналістам заявив американський президент Дональд Трамп. Він прокоментував загострення на Близькому Сході просто перед від'їздом на саміт лідерів Великої Сімки, який проходитиме у Канаді:

"Я думаю, що настав час для угоди. Іноді їм потрібно боротися, але побачимо, що станеться. Я вважаю, що є реальний шанс на угоду".

Як зазначає видання, президент Сполучених Штатів відмовився сказати, чи просив він Ізраїль призупинити удари по Ірану.

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Реакція США на війну на Близькому Сході

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль масовано вдарив по ядерних та військових об'єктах Ірану, оголосивши про початок операції "Rising Lion".

Дональд Трамп назвав її відмінною та закликав Іран погодитися на ядерну угоду до того, як стане пізно. Він також попередив, що США готові підтримати Ізраїль, тому Тегерану не варто йти проти американських інтересів.

За словами державного секретаря Марко Рубіо, Сполучені Штати Америки не брали безпосередньої участі в масованому ударі, однак надали Ізраїлю розвідувальні дані.

Крім того, у Сполучених Штатах попереджали, що будь-яка іранська атака на американські об’єкти викличе безпрецедентну відповідь.

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