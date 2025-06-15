У Білому домі, схоже, зберігають надію на відновлення переговорів.

США заборонили Ізраїлю вбивати Алі Хаменеї, який є релігійним лідером та главою держави в Ірані. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Повідомляється, що вето на ліквідацію іранського лідера наклав особисто Дональд Трамп.

"Чи вже іранці вбили американського [президента]? Ні. Доки вони цього не зроблять, ми навіть говорити не будемо про переслідування політичного керівництва", – сказав один із співрозмовників Reuters.

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Американські чиновники кажуть, що високопосадовці США постійно спілкуються з ізраїльськими чиновниками відтоді, як Ізраїль розпочав масований напад на Іран, намагаючись зупинити його ядерну програму. За їхніми словами, ізраїльтяни визнали, що у них була можливість убити Хаменеї, але Трамп відмовив їм у цьому плані.

Тим часом прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю Fox News Channel вже заперечив, що план ліквідації Хаменеї взагалі розглядався.

"Є так багато неправдивих повідомлень про розмови, яких ніколи не було, і я не збираюся вдаватися в це. Але можу вам сказати, що я думаю, що ми робимо те, що нам потрібно робити", – сказав Нетаньяху.

Як Іран готував ліквідацію Трампа

Згадка американських чиновників про те, що Іран не ліквідував президента США, не є випадковою.

У січні 2020 року військові США за наказом президента Трампа ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані, який керував Корпусом вартових ісламської революції і вважався однієї з найбільш впливових фігур в іранській владній ієрархії.

Ця подія спричинила значну напруженість на Близькому Сході. Тоді Іран навіть видав ордер на арешт Трампа і оголосив його в міжнародний розшук.

В подальшому Іран неодноразово натякав на те, що Трампу довго не жити, і незабаром його ліквідують. Торік американські спецслужби заарештували пакистанця, який начебто планував ліквідувати Трампа.

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