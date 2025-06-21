Не факт, що 14-денний термін Трампа є чимось більшим, ніж спосіб виграти час для військових приготувань, зазначає видання.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дасть Ірану максимальний термін у два тижні для укладення угоди, однак навряд чи зможе домогтися якихось дипломатичних успіхів, оскільки переговори з Тегераном завжди тривалі та складні навіть за найсприятливіших обставин. Як пише The New York Times, не факт, що 14-денний термін Трампа є чимось більшим, ніж спосіб виграти час для військових приготувань.

Чи серйозно Трамп ставиться до переговорів, чи просто виграє час, щоб краще підготуватися до військового нападу і його наслідків, залишається неясним, пише NYT.

"Але поки що немає жодних публічних доказів того, що контакти між Арагчі та Стівом Віткоффом, спецпредставником президента на Близькому Сході, можуть призвести до зустрічі, не кажучи вже про угоду, яка задовольнить Трампа. Або навіть того, що такої угоди буде достатньо, щоб стримати рішучість Ізраїлю знищити ядерні об'єкти Ірану", - пише видання.

Відео дня

При цьому, як зазначається в статті, успіх може залежати від того, що саме Трамп вимагає: "беззастережної капітуляції", про яку він продовжує говорити, чи вужчої зупинки ядерного збагачення.

"Двох тижнів може бути достатньо для беззастережної капітуляції. Для цього достатньо дня", - сказав експерт Роберт Меллі.

Водночас він зазначив, що можливий дипломатичний крок, коли "Іран погодиться "добровільно" і "тимчасово" припинити збагачення урану, що тепер набагато простіше, оскільки його збагачувальні потужності - лише тінь його колишнього стану". Це, додав він, могло б "дати місце для американсько-іранських переговорів і зупинити божевільний ривок до війни США".

Цей підхід міг би бути сформульований протягом тижнів або місяців у Відні, а потім повернутий до Тегерану і Вашингтону для офіційного підписання. Очевидно, що зараз ні в кого немає часу на цей процес, підсумовує NYT.

Конфлікт на Близькому Сході

За даними американської розвідки, Іран все ще не ухвалив остаточного рішення про створення ядерної зброї. Там вважають, що поштовхом до цього може стати напад на головний об'єкт зі збагачення урану або вбивство Ізраїлем верховного лідера Ірану.

Також у США попереджали, що Іран підготував ракети та обладнання для ударів по американських базах у регіоні, якщо США приєднаються до військових зусиль Ізраїлю проти країни.

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