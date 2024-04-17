США координують свої дії з країнами Великої сімки щодо "всеосяжної відповіді Ірану".

США введуть нові санкції проти Ірану після нападу на Ізраїль. Обмеження будуть націлені на іранську ракетну програму і програму безпілотних літальних апаратів.

Видання Bloomberg пише, що радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що санкції буде запроваджено "найближчими днями", і додав, що США координують свої дії з державами G7 та іншими партнерами щодо "всеосяжної відповіді".

"Ми без вагань продовжимо вживати заходів у координації з союзниками і партнерами по всьому світу, а також із Конгресом, щоб притягнути іранський уряд до відповідальності за його зловмисні та дестабілізуючі дії", - йдеться в заяві Саллівана.

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За його словами, США оголосять про введення санкцій проти організацій, що підтримують Корпус вартових ісламської революції і Міністерство оборони Ірану, і очікують, що за їх приклад будуть наслідувати союзники.

Американський чиновник зазначив, що США продовжують працювати над інтеграцією систем протиповітряної та протиракетної оборони на Близькому Сході, щоб протистояти іранським дронам.

Атака Ірану по Ізраїлю - останні новини

Іран атакував Ізраїль у ніч на 14 квітня. Зокрема, було запущено щонайменше сотню дронів і ракет. У ЦАХАЛ заявили, що військові збили більшість повітряних цілей.

Атака Ірану на Ізраїль спричинила хаос в авіаперевезеннях. Так, щонайменше 12 авіаційних компаній скасували або змінили свої маршрути.

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