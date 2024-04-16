За словами екс-міністра оборони Британії, необхідно працювати разом, щоб дати зрозумыти Тегерану та Москві, що їхня поведінка не терпітиметься.

Західні країни повинні протистояти Ірану після його атаки по Ізраїлю. Про це у своїй колонці для The Telegraph пише колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

На його думку, саме в такі моменти потрібно "безжально зосередитися на власних національних інтересах" - особливо Ізраїлю, і "вирішувати, хто ваші друзі".

"Є щось жахливо британське в тому, як Захід поводився з Іраном протягом останнього десятиліття. Ми поводилися з ними, як з дитиною, яка влаштувала істерику в ресторані. "Не дивіться, просто ігноруйте їх, не погіршуйте ситуацію". Ми терпіли довірених осіб і зловмисний вплив. І багато хто з нас, включаючи мене, сподівалися, що "реформатори" одного разу переможуть над прихильниками жорсткої лінії і що величезні маси порядних іранців одного дня повстануть і позбудуться "божевільних", - зазначає військовий.

За його словами, Іран тривалий час озброював, навчав і керував ХАМАС, хуситами та Хезболлою, приймав лідерів Аль-Каїди, захоплював кораблі та брав заручників.

"На сьогодні ми майже нічого не зробили у відповідь. В очах Ірану ми слабкі, і нам потрібно прокинутися", - закликає Воллес.

Він підкреслює, що єдиний спосіб впоратися з "хуліганом" – це помститися.

"Єдиний варіант, коли Іран і Росія завдадуть удару, це завдати удару вдвічі сильніше і не зупинятися, доки вони не зрозуміють меседж. Ці автократії процвітають через брак рішучості Заходу, насолоджуються тим, що сіють розкол, і насолоджуються тим, що послаблюють нас. Крок за кроком вони перевіряють нас. Але, як і всі хулігани, в глибині душі вони боягузи. Вони використовують проксі та уникають прямої конфронтації, де можуть. Їхньою зброєю є терористичні групи, дезінформація, кіберненависть і корупція", - пише політик.

Воллес пригадує свою зустріч із послом Ізраїлю в Лондоні.

"Міжнародна спільнота згуртувалася навколо Києва, і не було й тижня, щоб Росія без розбору не намагалася посилати безпілотники, щоб вбивати українців. Україна отримувала пожертви від країн, які їх відкрито підтримували, і навіть від країн, які публічно підтримували Росію, але тихо підтримували справу Києва. Серед країн-донорів, яких не було, був Ізраїль. Я благав посла. Але все, що вона казала, це те, що "Ізраїль не хотів засмучувати Росію", - зазначає Воллес.

Він закликав подумати про те, що Британія просить допомоги в союзника, щоб підтримати Україну у її війні "проти нашого прямого супротивника – Росії, – а наш союзник, Ізраїль, відмовляється".

"Він також відмовляється допомогти єдиній іншій демократичній нації на землі, чий президент сам є євреєм. ... І Росія, і Іран прагнуть напасти на нас і наших союзників. Обидва об’єднуються, коли йдеться про зневагу до суверенітету інших людей, і обидва бачать Британію як ворога", - резюмував Воллес.

Атака Ірану по Ізраїлю - останні новини

Атака Ірану на Ізраїль викликала хаос в авіаперевезеннях. Так, щонайменше 12 авіаційних компаній скасували або змінили свої маршрути.

Як відомо, Іран атакував Ізраїль у ніч на 14 квітня. Зокрема, було запущено щонайменше сотня дронів і ракет. У ЦАХАЛ заявили, що військові збили більшість повітряних цілей.

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