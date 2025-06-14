У Росії раптово згадали про міжнародне право.

У Міністерстві закордонних справ України вказали на лицемірство російських заяв про неприпустимість порушення норм міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Так речник МЗС Георгій Тихий відреагував на заяву російського міністерства щодо ізраїльської операції проти ядерних об'єктів Ірану. Він навів фрагмент, в якому росіяни обурюються "неспровокованими військовими ударами по суверенній державі-члену ООН, її громадянам, сплячих мирних містах та об'єктах ядерно-енергетичної інфраструктури":

"Цей незручний момент, коли Міністерство закордонних справ Росії зробило заяву щодо Близького Сходу, але забуло подивитися на себе в дзеркало".

Реакція Росії на обстріл Ірану

Як відомо, російська сторона сильно засудила удари Ізраїлю по об’єктах в Ірані, назвавши їх невиправданими та незаконними.

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Кремлівський правитель Путін, чия країна веде криваву війну проти України, заявив, що дії Ізраїлю порушують Статут ООН і міжнародне право.

Офіційної реакції Москви на масований ракетний обстріл Ізраїлю, який вже ввечері здійснив Іран, не було.

Нагадаємо, раніше Росія та Іран уклали "Всеохоплюючий договір про стратегічне партнерство" з терміном на 20 років. Угода передбачає військову, енергетичну та технологічну співпрацю, зокрема в ядерній сфері.

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