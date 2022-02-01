Очільник МЗС Іспанії запевнив, що його країна повністю підтримує зусилля України з відновлення суверенітету та територіальної цілісності політико-дипломатичним шляхом.

Королівство Іспанія не має наміру робити евакуацію співробітників посольства в Україні.

Як повідомляє МЗС України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

Зокрема, розмова відбулася в контексті консолідації міжнародного тиску на Російську Федерацію задля стримування її від подальшої агресії.

Кулеба детально поінформував свого іспанського колегу про безпекову ситуацію у зв’язку з концентрацією російських військ поблизу державного кордону та на територіях України, тимчасово окупованих РФ. Міністр окремо загострив увагу на невоєнних вимірах російської агресії, зокрема спробах РФ розхитати економічну та фінансову стабільність України.

Своєю чергою, Буено запевнив у повній підтримці Іспанією зусиль України з відновлення її суверенітету та територіальної цілісності політико-дипломатичним шляхом.

Читайте такожУкраїна – не "Титанік", і дипломати не повинні покидати її – ЗеленськийУ цьому контексті міністри скоординували кроки щодо переговорного процесу з РФ в рамках мережевої дипломатії, яка покликана утримати Російську Федерацію у річищі дипломатичних переговорів і змусити її до деескалації.

Глава МЗС Іспанії повідомив Кулебі про відсутність на цьому етапі намірів здійснювати евакуацію членів родин співробітників іспанського посольства в Києві.

Буено відгукнувся на заклик глави української дипломатії здійснити незабаром візит до України, щоб продемонструвати солідарність з українським народом на тлі агресивних дій з боку РФ.

Нагадаємо, США, Велика Британія, Австралія та Німеччина повідомили українському МЗС про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників своїх посольств чи дозволити їм добровільно залишити територію України через повідомлення про загрозу вторгнення Росії в Україну.

5 січня Канада також оголосила про намір тимчасово вивезти з України членів родин дипломатичних співробітників, зокрема дітей до 18 років та членів сімей, які їх супроводжують. 30 січня Канада тимчасово відкликала другорядний персонал зі свого посольства в Україні.

Варто зазначити, що в Україні знаходяться 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

Наприкінці січня цього року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов стверджував, що військ РФ поблизу кордонів України недостатньо для повномасштабного вторгнення.

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