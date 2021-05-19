Щонайменше 8 тисяч мігрантів перебралися за останні кілька днів з Марокко в іспанський анклав Сеута на північному узбережжі Африки. Такого напливу біженців за короткий термін ще не бачили.
Про це пише BBC.
Читайте такожУ США розстріляли автобус для вечірок: є загиблі (фото)Кордони посилили додатковими загонами прикордонників, військових і поліцейських.
Іспанія вже відіслала близько 4 тисяч людей, але не стала депортувати неповнолітніх.
В інший прикордонний анклав – Мелілью – у вівторок з боку марокканського кордону проникли 86 мігрантів.
Біженці були переважно молодими людьми, однак зустрічалися цілі родини. Чимало з них користувалися надувними човнами і рятувальними колами.
Мігранти почали прибувати в Сеуту в понеділок близько 2:00 ночі за місцевим часом. Та основний наплив стався вже вдень. Щонайменше одна людина втопилася у спробі перетнути кордон по воді.
На сухопутному кордоні у кілька миль між Сеутою і Марокко є високий паркан. Це гаряча точка для міграції африканців, котрі намагаються потрапити до ЄС, пише CNN.
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