Влада Сполучених Штатів застерігає компанії від ненавмисного найму північнокорейських IT-фахівців.

Офіційні особи США застерігають підприємства від ненавмисного найму ІТ-персоналу з Північної Кореї, заявивши, що шахраї-фрілансери використовували можливості віддаленої роботи, щоб приховати свою справжню особистість і заробити гроші для Пхеньяна.

У бюлетені, випущеному Державним департаментом, Міністерством фінансів і ФБР, Сполучені Штати заявили, що жителі КНДР намагаються обійти санкції США, ООН та отримати гроші для програм Північної Кореї зі створення ядерної зброї й балістичних ракет, передає Reuters.

"Тисячі ІТ-фахівців КНДР працюють як за кордоном, так і в КНДР, отримуючи дохід, який перераховується уряду Північної Кореї", - йдеться в бюлетені.

Зазначається, що ці IT-фахівці мають попит у зв'язку з певними навичками, такими як розробка програмного забезпечення і мобільних додатків, і отримують позаштатні трудові договори з клієнтами по всьому світу, зокрема, в Північній Америці, Європі та Східній Азії.

У бюлетені мовиться, що чимало північнокорейських працівників видавали себе за вихідців з Південної Кореї, Японії або інших азійських країн. У ньому також викладено низку "червоних прапорців", на які мають звернути увагу роботодавці, включаючи відмову від участі у відеодзвінках і прохання про отримання платежів у віртуальній валюті.

Офіційні особи США заявили, що північнокорейці в основному базуються в Китаї та Росії, а менша їх кількість діє в Африці та Південно-Східній Азії. Більшу частину грошей, які вони заробляють, забирає уряд Північної Кореї.

Чиновники також заявили, що компанії, які найняли та заплатили таким працівникам, можуть піддаватися правовим наслідкам за порушення санкцій.

Раніше видання The Washington Post писало, що поки російський диктатор Володимир Путін брязкає перед усім світом ядерною шаблею, його "учень" Кім Чен Ин уважно робить записи.

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